Вертолет подключат к поиску пропавших после взрыва на танкере в Азовском море

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерня Москва»

К поиску троих пропавших в результате взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море подключат вертолет МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

— 25 октября в 06:00 по московскому времени из Геленджика для обследования акватории и поисков людей вылетит вертолет Ми-8 МЧС, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что для операции подготовят шестерых спасателей и четырех водолазов.

В настоящее время пропавших ищут с помощью тепловизоров, однако поиск усложняет темное время суток, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены в результате случившегося, еще троих ищут. В МЧС сообщили, что на борту находился экипаж из 13 человек, из них спасены шестеро, четверо человек находятся на борту, еще трое — за бортом.

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