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Диетолог назвал разницу между яйцами с белой и темной скорлупой
девять яиц/ Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Диетолог назвал разницу между яйцами с белой и темной скорлупой

Юлия Ямпольская

Потребление

Яйца с белой и темной скорлупой обладают одинаковыми свойствами. Об этом в воскресенье, 25 октября, рассказал диетолог Айтор Санчес.

Он отметил, что цвет продукта зависит от определенных пигментов, которые яйцу может передать курица. А те, в свою очередь, зависят от породы самой птицы.

Цвет скорлупы яйца не влияет на питательные свойства, а также ничего не говорит об образе жизни птицы, пишетLa Vanguardia.

Ранее диетолог перечислила самые вредные блюда, которые россияне заказывают на дом.

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