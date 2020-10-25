Диетолог назвал разницу между яйцами с белой и темной скорлупой
Яйца с белой и темной скорлупой обладают одинаковыми свойствами. Об этом в воскресенье, 25 октября, рассказал диетолог Айтор Санчес.
Он отметил, что цвет продукта зависит от определенных пигментов, которые яйцу может передать курица. А те, в свою очередь, зависят от породы самой птицы.
Цвет скорлупы яйца не влияет на питательные свойства, а также ничего не говорит об образе жизни птицы, пишетLa Vanguardia.
Ранее диетолог перечислила самые вредные блюда, которые россияне заказывают на дом.
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