Психолог рассказала, как быстрее выйти замуж

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Чтобы скорее получить предложение руки и сердца, а также начать счастливую семейную жизнь, необходимо запомнить пять ценных советов. Этим поделилась интегративный психолог, гипнотерапевт и нлп-тренер Ольга Адрианова.

Она отметила, что не стоит зацикливаться на замужестве. Мужчину ничего так не пугает, как женщина, которая требует свадьбу. Он начинает сомневаться в своем выборе и думает, что вы с ним только ради торжества.

— Сильный и уверенный в себе мужчина почувствует себя рядом с такой женщиной уязвленным, ведь ему будет непонятно, ты проявляешь к нему интерес, потому что он действительно тебе интересен, и ты его любишь, либо у тебя «часики тикают»; либо ты тоже хочешь замуж, как все твои подружки; или потому что мама тебе настойчиво говорит, что уже пора выходить замуж, — рассказала эксперт.

Также она обратила внимание на то, что представительницам слабого пола необходимо следить за своим внешним видом. По ее словам, мужчины любят глазами.

— Когда женщина кайфует от своего отражения, ей нравится, как она выглядит, она классная, ухоженная, от нее исходит такая энергетика и о ней хочется заботиться. Когда она не кайфует от своего внешнего вида, те же самые отношения в браке просто угасают, — уточнила психолог.

Она добавила, что не стоит торопить мужчин сделать предложение.

— Здесь есть одна теория: что такая активность женщины порождает пассивность мужчины. Сначала ты встаешь на одно колено и делаешь ему предложение, потом уже сама ходишь в магазин и таскаешь огромные сумки, а потом уже полностью содержишь семью, пока он лежит на диване и пытается найти свою самореализацию. Тебе это нужно? — задалась вопросом эксперт.

Также необходимо заранее обсудить с мужчиной ваши планы насчет женитьбы. Если избранник не готов к семье, придется принимать соответствующее решение.

— Затем внутри себя в голове дай себе срок, сколько ты готова кайфовать в этих отношениях, наслаждаться ими без обручального колечка на пальце? И по истечении этого срока спокойно его спроси о его намерениях касательно вашей совместной жизни, — цитирует эксперта «Пятый канал».

Психолог заключила, что последней выйдет замуж та девушка, которая больше всего фанатично этого желает. Она посоветовала расслабиться и наслаждаться своими отношениями.

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