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Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности смузи
Фото: sxc.hu

Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности смузи

Юлия Ямпольская

Здоровье

Смузи может плохо усваиваться в организме из-за плохого сочетания продуктов, из которых приготовлен напиток. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что смузи не стоит пить на голодный желудок. Также специалист рекомендовала не употреблять на завтрак острую или перченую еду, даже если ее считают полезной.

— Сейчас мода на имбирь, чеснок, лимон. С водой или в натуральном виде люди делают смеси, смузи, и все это выпивается на голодный желудок, — цитирует эксперта радиостанция «Говорит Москва».

Ранее диетолог рассказала о вреде еды, которую россияне заказывают на дом.

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