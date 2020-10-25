Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности смузи

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Смузи может плохо усваиваться в организме из-за плохого сочетания продуктов, из которых приготовлен напиток. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что смузи не стоит пить на голодный желудок. Также специалист рекомендовала не употреблять на завтрак острую или перченую еду, даже если ее считают полезной.

— Сейчас мода на имбирь, чеснок, лимон. С водой или в натуральном виде люди делают смеси, смузи, и все это выпивается на голодный желудок, — цитирует эксперта радиостанция «Говорит Москва».

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