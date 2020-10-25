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Дети скончавшегося главы Samsung заплатят рекордные налоги за наследство
Фото: youtube.com/NTDRussian

Дети скончавшегося главы Samsung заплатят рекордные налоги за наследство

Вероника Кузьминова

В мире

Детям главы Samsung Ли Гон Хи, который скончался накануне, придется заплатить рекордные налоги за наследство. Об этом сообщило Yonhap News Agency в воскресенье, 25 октября.

После смерти Ли Гон Хи детям и его вдове достались в том числе его фондовые активы в размере 18 триллионов вон или 15,9 миллиарда долларов.

Глава компании владел 4,18 процента акций и 0,08 процента привилегированных акций Samsung Electronics. В его распоряжении находились 29,76 процента акций Samsung Life Insurance и порядка двух процентов от Samsung C&T Corp.

За оставленные акции и остальное имущество наследникам Ли Гон Хи придется выплатить около 10 триллионов вон в качестве налога на наследство. Уточняется, что по закону возможна рассрочка на срок до пяти лет.

Ли Гон Хи скончался в больнице Сеула в воскресенье, 25 октября. Ему было 78 лет. У Ли Гон Хи остались вдова, две дочери и сын.

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