Стало известно, какое имущество осталось после смерти Ирины Скобцевой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Недвижимость и драгоценности Ирины Скобцевой могут достаться ее наследникам. В собственности у актрисы были дом и квартира в столице.

Скобцева владела домом и землей в Барвихе. Риелторы оценили эту недвижимость в миллион долларов. Также у артистки была квартира в столице. Известно, что из другого ценного имущества у Скобцевой имелись бриллианты. Другие драгоценности артистки украл вор, который проник в дом знаменитости.

Битвы за наследство Скобцевой не предвидится. Из очевидных наследников актрисы остался лишь ее сын Федор Бондарчук. Его считают претендентом первой очереди, передают Дни.ру.

О смерти Ирины Скобцевой стало известно во вторник, 20 октября. Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой пройдет в четверг, 22 октября, на Новодевичьем кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Актриса Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. В 1955 году артистка дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль ей присудили звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Популярность Ирине Скобцевой принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

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