Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы дата и место прощания с актрисой Ириной Скобцевой
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Названы дата и место прощания с актрисой Ириной Скобцевой

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой пройдет в четверг, 22 октября, на Новодевичьем кладбище. Об этом заявил сын актрисы, режиссер Федор Бондарчук.

По его словам, церемония начнется в 14:00. Бондарчук попросил гостей учитывать эпидемиологическую ситуацию в столице: пользоваться средствами личной защиты и соблюдать дистанцию.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Актриса Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. В 1955 году артистка дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль ей присудили звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Популярность Ирине Скобцевой принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

Читайте также: Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам народной артистки Ирины Скобцевой

Новодевичье кладбищецеремония прощанияутраты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте