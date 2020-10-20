Названы дата и место прощания с актрисой Ириной Скобцевой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой пройдет в четверг, 22 октября, на Новодевичьем кладбище. Об этом заявил сын актрисы, режиссер Федор Бондарчук.

По его словам, церемония начнется в 14:00. Бондарчук попросил гостей учитывать эпидемиологическую ситуацию в столице: пользоваться средствами личной защиты и соблюдать дистанцию.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Актриса Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. В 1955 году артистка дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль ей присудили звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Популярность Ирине Скобцевой принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

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