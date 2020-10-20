Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Скобцевой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования режиссеру и актеру Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери, народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 20 октября.

Отмечается, что глава государства подчеркнул, что Скобцева была прекрасной актрисой, а также «человеком яркого дарования и душевной щедрости».

— Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось ее творческое наследие, десятки замечательных киноработ, — приводятся слова президента на официальном сайте Кремля.

Путин также добавил, что актриса подавала своим коллегам, ученикам и зрителям пример преданности профессии.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет. Как позже сообщил Федор Бондарчук, прощание с Ириной Скобцевой пройдет в четверг, 22 октября, на Новодевичьем кладбище. По его словам, церемония начнется в 14:00.

СПРАВКА «ВМ»

Актриса Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. В 1955 году артистка дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль ей присудили звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Популярность Ирине Скобцевой принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

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