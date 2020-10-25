Взорвавшийся в Азовском море танкер обследовали под водой

Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Водолазы обследовали танкер «Генерал Ази Асланов», на котором накануне произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота в воскресенье, 25 октября.

Специалисты не нашли повреждений в подводной части танкера, но обнаружили вывернутую часть металла.

— Часть обшивки борта и палубы свешивается на восемь метров ниже киля, поэтому с большим трудом пришлось буксировать это судно. Сейчас ведутся переговоры с судовладельцем, подписываем договор на проведение аварийных работ, — цитирует пресс-службу агентства РИА Новости.

Напомним, взрыв произошел в Азовском море в субботу, 25 октября. На борту находился экипаж из 13 человек. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены проходившим мимо судном, еще трое упали за борт, в настоящее время их ищут.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

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