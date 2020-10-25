Внучка Ротару показала нового возлюбленного
Внучка певицы Софии Ротару нашла нового парня. Своего возлюбленного девушка показала в Instagram-аккаунте.
Год назад 19-летняя София Евдокимова встречалась с французским бизнесменом по имени Марко. Поклонники ждали, когда пара объявит о помолвке. Но этого не случилось.
Недавно София показала в соцсети видео с новым избранником. На кадрах видно, как молодой человек обнимает внучку Ротару. Как зовут возлюбленного, София не уточнила. При этом в Instagram-аккаунте София не отписалась от своего экс-бойфренда.
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