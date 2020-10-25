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Внучка Ротару показала нового возлюбленного
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Ротару показала нового возлюбленного

Вероника Кузьминова

Звезды

Внучка певицы Софии Ротару нашла нового парня. Своего возлюбленного девушка показала в Instagram-аккаунте.

Год назад 19-летняя София Евдокимова встречалась с французским бизнесменом по имени Марко. Поклонники ждали, когда пара объявит о помолвке. Но этого не случилось.

Внучка Ротару показала нового возлюбленного Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Недавно София показала в соцсети видео с новым избранником. На кадрах видно, как молодой человек обнимает внучку Ротару. Как зовут возлюбленного, София не уточнила. При этом в Instagram-аккаунте София не отписалась от своего экс-бойфренда.

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