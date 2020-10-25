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Решение по взорвавшемуся в Азовском море танкеру примут 26 октября
Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Решение по взорвавшемуся в Азовском море танкеру примут 26 октября

Евгения Звощик

Общество

Дальнейшая судьба танкера «Генерал Ази Асланов», на котором ранее произошел взрыв, будет решаться в понедельник, 26 октября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Росморречфлота.

— Поисковая операция продолжается, пока нет никаких следов пропавших людей, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, к поискам привлечены два судна. Кроме того, проводится наблюдение с проходящих в районе поиска судов.

Напомним, взрыв произошел в Азовском море в субботу, 25 октября. На борту находился экипаж из 13 человек. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены проходившим мимо судном, еще трое упали за борт, в настоящее время их ищут.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Читайте также: Опубликовано видео последствия ЧП на танкере в Азовском море

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