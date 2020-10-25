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Дочь Анастасии Заворотнюк сменила имидж
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк сменила имидж

Оксана Васильева

Звезды

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в социальной сети новое фото. Девушка покрасила свои темные кудри в розовый цвет. Как пишут «Невские новости», поклонники девушки отметили, что она выглядит как современная кукла Барби.

Ранее «Царьград» писал, что телеведущий Андрей Малахов в своей программе, посвященной Николаю Баскову, удивил певца сообщением о том, что актриса Анастасия Заворотнюк хотела позвонить в студию, чтобы сделать сюрприз.

Напомним, около года назад в СМИ появилась информация о том, что актриса тяжело больна. Есть версия, что у Заворотнюк рак головного мозга, однако близкие актрисы никак не комментируют эту информацию.

ФАН пишет, что 5 августа появилась информация о том, чтоактрису лечат вакциной, разработанной петербургскими учеными. Это экспериментальная вакцина, молекулы которой атакуют раковые клетки. Лекарство изготавливается индивидуально, длительность курса составляет два года.

Недавно «360» писал, что в сентябре Анастасия впервые за полгода опубликовала пост в Instagram. Актриса показала, что их общая с Петром Чернышевым дочь подарила родителям в честь 12-й годовщины свадьбы.

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