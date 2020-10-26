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Эксперт рассказала, нужно ли возвращать ошибочно начисленные пособия
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Эксперт рассказала, нужно ли возвращать ошибочно начисленные пособия

Татьяна Плотникова

Общество

Гражданин не обязан предпринимать действия по возврату пособий, по ошибке начисленных ему в слишком крупной сумме. Об этом рассказала член правления Международной конфедерации обществ потребителей Диана Сорк.

Как указала Сорк, если человек не нарушил закон для получения дополнительных выплат — не предоставлял недостоверную информацию, не скрывал о себе сведения и так далее — вменить ему что-либо нельзя.

Начисление пособия в излишнем объеме нельзя квалифицировать как неосновательное обогащение — к такому выводу пришли члены Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

Ответственность за ошибочное начисление пособий должна быть возложена на государственных служащих, допустивших ошибку, рассказала специалист в интервью газете «АиФ».

Ранее сообщалось, что жителям Московской области выплатили более 4,5 миллиарда рублей пособий по безработице.

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