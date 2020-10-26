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Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября

Татьяна Плотникова

Город

В понедельник, 26 октября, погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Он принес сухую и солнечную погоду, без осадков.

В Москве ожидается от десяти до 12 градусов выше нуля, в Подмосковье — от семи до 12 градусов, что превышает климатическую норму конца октября.

Ветер прогнозируется западный и юго-западный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление несколько вырастет, содержание кислорода в воздухе, напротив, останется пониженным, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее метеорологи спрогнозировали, что сухая и теплая погода сохранится в Москве до 29 октября.

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