Опрос показал, почему россияне стремятся переехать в Москву

Фото: pixabay.com/ru/

Каждый пятый россиянин из числа принявших участие в опросе рекрутингового сервиса HeadHunter, хотел бы переехать в другой регион. При этом 24 процента желающих сменить место проживания выбрали бы Москву.

В тройку лидеров попали также Краснодарский край (18 процентов) и Санкт-Петербург (13 процентов).

Привлекательность Москвы для россиян определяет более высокий уровень зарплаты — об этом заявили 85 процентов участников исследования. Краснодарский край привлекает респондентов комфортным климатом и хорошей экологией (88 процентов), а Санкт-Петербург — комфортной городской средой (61 процент).

Чаще всего о желании сменить регион проживания заявляли опрошенные в Архангельской области, Коми и Якутии (по 50 процентов), реже всего — в Москве (шесть процентов) и Санкт-Петербурге (семь процентов).

Те, кто не хотят переезжать, называют причинами то, что их все устраивает в родном регионе (64 процента), нежелание оставлять родных (26 процентов), расходы на переезд и аренду жилья (17 процентов), сообщает РИА Новости.

Ранее ученые раскрыли достоинства и недостатки работы за границей.

Читайте также: С приятным новосельем! Столичные власти помогают москвичам улучшить жилищные условия