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Еще 2681 человек вылечился от коронавируса в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Еще 2681 человек вылечился от коронавируса в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавируса вылечился еще 2681 пациент. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 26 октября.

Таким образом, число выздоровевших пациентов в городе приблизилось к 300 тысячам, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 293 205 человек, — сказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что выздоровевшие граждане могут стать донорами плазмы для пациентов с COVID-19.

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