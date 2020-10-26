Еще 2681 человек вылечился от коронавируса в Москве
В столице от коронавируса вылечился еще 2681 пациент. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 26 октября.
Таким образом, число выздоровевших пациентов в городе приблизилось к 300 тысячам, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 293 205 человек, — сказала Анастасия Ракова.
Она напомнила, что выздоровевшие граждане могут стать донорами плазмы для пациентов с COVID-19.
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