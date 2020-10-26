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Более 57,8 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 57,8 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Ростислав Зубков

Здоровье

В России за минувшие сутки провели еще 476 тысяч тестов на COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф в понедельник утром, 26 октября.

Всего с начала пандемии в РФ выполнили свыше 57,8 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом медики наблюдают за состоянием 354 238 человек, у которых подозревают наличие вируса.

Ранее врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков объяснил разницу между тестами на COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россиянку в Турции заставили сдать тест на коронавирус за 18 тысяч рублей

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