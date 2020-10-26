Более 57,8 миллиона тестов на коронавирус провели в России
В России за минувшие сутки провели еще 476 тысяч тестов на COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф в понедельник утром, 26 октября.
Всего с начала пандемии в РФ выполнили свыше 57,8 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.
При этом медики наблюдают за состоянием 354 238 человек, у которых подозревают наличие вируса.
Ранее врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков объяснил разницу между тестами на COVID-19.
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