Россиянку в Турции заставили сдать тест на коронавирус за 18 тысяч рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Отдыхавшую в Турции жительницу Уфы Элону Квавадзе заставили срочно делать платный тест на коронавирус. Оперативная услуга обошлась в 200 евро, которые женщине никто не вернул.

По словам россиянки, она отправилась в Бодрум, но перед вылетом у нее выступили пятна на глазах, а в самолете она перестала чувствовать вкус еды. Путешественница предположила, что это симптомы COVID-19, о чем сообщила местным врачам. Те оказались сильно встревожены происходящим и вынудили ее немедленно пройти исследование на инфекцию.

Вечером того же дня Квавадзе получила отрицательный результат — вероятно, реакция ее организма были простой аллергией. Однако после сдачи теста врачи с россиянкой никак не связались.

— А принудительный̆ тест за 200 евро, не разбираясь в ситуации, взяли оперативно. С одной̆ стороны, нечестно. Ведь сервис тут на высшем уровне! Что с медициной-то? Что за цены?! Ну и отношение на троечку, — пожаловалась туристка в своем Instagram.

В заключение она выразила радость по поводу того, что злоключения завершились.

Отметим, что, по последней информации, с начала пандемии в Турции выявили 361 801 случай заражения коронавирусом. При этом 314 390 пациентов излечились, 9799 — скончались.

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