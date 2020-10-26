Незаконный хостел обнаружили в квартире жилого дома в Измайлове

Фото: Пресс-служба Мосжилинспекции

Россия, Москва, 9-я Парковая улица, 15 Карта всех событий

Мосжилинспекция выявила незаконный хостел в квартире дома в столичном районе Измайлово. Об этом сообщила пресс-служба инспекции в понедельник, 26 октября.

Уточняется, что доступ в квартиру дома 15/68 на 9-й Парковой улице инспекторы получили по решению суда.

В Мосжилинспекцию о незаконном хостеле сообщили жители дома. Специалисты дважды уведомляли собственника о добровольном предоставлении доступа для осмотра квартиры, но требование было проигнорировано. После обращения в суд инспекторы провели проверку по обращению и выявили хостел в трехкомнатной квартире.

В отношении собственника составили административный протокол, а также выдали предписание прекратить использование квартиры в качестве хостела.

Исполнение предписания находится на контроле инспекции, уточнили в пресс-службе.

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