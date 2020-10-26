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Взорвавшийся в Азовском море танкер частично разрушился и затонул
Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Взорвавшийся в Азовском море танкер частично разрушился и затонул

Ростислав Зубков

Происшествия

Часть конструкций танкера «Генерал Ази Асланов», вывернутых произошедшим взрывом, отвалилась и утонула. Об этом представитель Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил в понедельник утром, 26 октября.

По словам сотрудника ведомства, нормальному перемещению корабля мешал сегмент палубного настила и борта, который представлял из себя очень длинный кусок металла, вывернутый наружу. Он свисал ниже киля на восемь метров, что значительно осложняло буксировку корабля.

— В этой связи велась подготовка по отрезанию этого ломтя, но сегодня утром часть этого металла отвалилась, — заявил Кравченко в разговоре с РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что к настоящему моменту было решено отбуксировать танкер на другую якорную стоянку. Для этого к судну направляются водолазы, которые помогут окончательно расчистить поврежденный участок корабля.

Кравченко подчеркнул, что при всем этом нет утечки нефтепродуктов, угроза для экологии отсутствует.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю добавили, что поиски трех исчезнувших моряков продолжаются. К операции привлечены 71 человек и 20 единиц техники.

Напомним, взрыв произошел в Азовском море в субботу, 25 октября. На борту находился экипаж из 13 человек. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены проходившим мимо судном, еще трое упали за борт, в настоящее время их ищут.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

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