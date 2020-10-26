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Введенное после терактов чрезвычайное положение в Египте продлили на три месяца
Фото: pixabay.com

Введенное после терактов чрезвычайное положение в Египте продлили на три месяца

Ростислав Зубков

В мире

Режим чрезвычайного положения в Египте продлится до 2021 года, передает госагентство MENA в понедельник, 26 октября, со ссылкой на указ президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси.

— На всей территории страны объявляется чрезвычайное положение сроком на три месяца, начиная с 01:00 часов понедельника, 26 октября 2020 года, — приводится выдержка из указа главы государства.

В свете данного распоряжения египетской армии и правоохранителям поручено принимать меры для защиты граждан и страны от терроризма и всех, кто его спонсирует.

Напомним, чрезвычайное положение было введено в Египте еще в апреле 2017 года, когда в городах Тант и Александрия произошли теракты. Боевики атаковали местные церкви. В результате нападений погибли более 50 человек, свыше 100 пострадали.

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