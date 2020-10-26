«Союзмультфильм» представил обновленный образ зайца из «Ну, погоди!»

Знаменитый хулиган из «Ну, погоди!» влюбил в себя всю страну с первых же серий / Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Союзмультфильм» / «Вечерняя Москва»

Киностудия «Союзмультфильм» представила современный образ Зайца из перезапуска советского мультфильма «Ну, погоди!», премьера которого уже запланирована на эту зиму.

— Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый. Это с одной стороны — очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости, — сообщил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

По словам генерального продюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской, киностудией было создано более 30 вариантов нового Зайца. Она подчеркнула, что при создании мультфильма творческому коллективу было важно сохранить старые черты персонажа, знакомые всем по классической версии «Ну, погоди!», но и найти что-то новенькое для современного зрителя.

Предполагается, что мультсериал сохранит традиции бездиалогового жанра, однако предстанет перед зрителями в новой 3D-оболочке. По сюжету к уже привычным героям Волку и Зайцу добавятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Ранее стало известно, что кто озвучит зайца из мультфильма «Ну, погоди!».

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