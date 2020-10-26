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«Стерва»: актриса Фекленко рассказала Муцениеце о жестокой мести мужу
Фото: youtube.com / Агата Муцениеце

«Стерва»: актриса Фекленко рассказала Муцениеце о жестокой мести мужу

Виктория Федотова

Звезды

Актриса Дарья Фекленко, известная по сериалам «Воронины», «Метод Фрейда-2» , рассказала о том, как отомстила своему бывшему мужу Сергею Шенталинскому. Она узнала, что он ей изменил. Актриса была беременна, умоляла не уходить мужа, но когда он стал меньше помогать и уделять внимания, она ему жестоко отомстила.

— Я нашла потрясающую формулу, как сказать человеку, чтобы его уничтожить. Я знала, где его уязвимая точка. Сказала ему: «Ты знаешь, я же совсем не сержусь на тебя, что ты так поступил. Ты же не виноват, у тебя так судьба сложилась. Вот твои однокурсники Володя Машков, Женя Миронов, у них такая судьба! А у тебя не сложилось. Я тебя прощаю», — рассказала актриса Агате Муцениеце.

Та со смехом заявила, что Фекленко стерва. На что та отметила, что реакция мужа была «страшной».

— Откуда это ко мне пришло? Нельзя испытывать зависть, ненависть и обиду. Обида внутри тебя сжирает. Хочется взять и выбросить ее, это не про меня история, — отметила актриса.

Фекленко отметила, что она состоялась профессионально, и она благодарна первому мужу за сына. Она считает, что подлых людей надо жалеть. Видео опубликовано на YouTube.

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