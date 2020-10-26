Сергей Собянин: Темпы выявляемости коронавируса в Москве снизились в 10 раз

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве темпы по выявляемости коронавируса за прошедшую неделю снизились в десять раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 октября, во время посещения резервного госпиталя на территории медцентра в Коммунарке.

По его словам, в столице реализуется сложнейший комплекс мер по борьбе с инфекцией. Среди них административные меры, санитарные, медицинские, перевод на удаленную работу, дистанционное обучение, контроль за масочным режимом, массовое тестирование, а также оказание медицинской помощи.

— Все эти меры дают свои результаты. У нас за прошедшую неделю в десять раз снизились темпы по выявляемости коронавируса и в пять раз уменьшилась динамика загрузки коечного фонда, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что несмотря на это в городе за неделю объем загрузки коек для пациентов с COVID-19 превысил 10 тысяч, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее глава города осмотрел новый резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом на территории медцентра в Коммунарке. Он назвал его крупнейшим блоком реанимации и терапии для лечения инфекции.

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