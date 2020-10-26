Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин: Темпы выявляемости коронавируса в Москве снизились в 10 раз
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин: Темпы выявляемости коронавируса в Москве снизились в 10 раз

Виктория Родимкина

Город

В Москве темпы по выявляемости коронавируса за прошедшую неделю снизились в десять раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 октября, во время посещения резервного госпиталя на территории медцентра в Коммунарке.

По его словам, в столице реализуется сложнейший комплекс мер по борьбе с инфекцией. Среди них административные меры, санитарные, медицинские, перевод на удаленную работу, дистанционное обучение, контроль за масочным режимом, массовое тестирование, а также оказание медицинской помощи.

— Все эти меры дают свои результаты. У нас за прошедшую неделю в десять раз снизились темпы по выявляемости коронавируса и в пять раз уменьшилась динамика загрузки коечного фонда, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что несмотря на это в городе за неделю объем загрузки коек для пациентов с COVID-19 превысил 10 тысяч, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее глава города осмотрел новый резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом на территории медцентра в Коммунарке. Он назвал его крупнейшим блоком реанимации и терапии для лечения инфекции.

Читайте также: «Намечается плато»: вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

пандемияСергей Собянинкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Все мнения
О проекте