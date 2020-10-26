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Кремль: Путин получает всю информацию по ситуации с коронавирусом в стране
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Кремль: Путин получает всю информацию по ситуации с коронавирусом в стране

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин получает полную информацию об эпидемиологической обстановке в стране. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в понедельник, 26 октября.

— Безусловно, президент получает всю информацию, — приводит РИА Новости его подтверждение.

Он добавил, что, помимо оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, работает информационный центр. Эти органы докладывают лидеру РФ все сведения о борьбе с COVID-19. Более того, необходимые данные Путин получает по линии федерального центра и по линии отдельных регионов, добавил представитель Кремля.

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