Более 850 подмосковных школ ушли на плановые каникулы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пресс-служба министерства образования Московской области сообщила, что с 26 октября свыше 850 школ региона ушли на плановые каникулы, пишет «Радио 1».

Отмечается, что на каникулы ушли учащиеся классов, которые проходят обучение по четвертям. Вся подробная информация о датах проведения каникул размещена на сайтах образовательных учреждений.

— Остальные школы продолжат обучение в очном режиме. Во всех школах региона принимаются самые строгие меры санитарной безопасности. Специалисты министерства образования проводят выездной мониторинг в школах в ежедневном режиме, — сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с заместителями председателя правительства РФ заявил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в школах Подмосковья находится в стабильном состоянии, передает ФАН.

Читайте также: Финансирование образовательных учреждений увеличилось вдвое в Москве