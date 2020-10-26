Врачи выписали одну из девочек, которых мать выбросила из окна в Саратове

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Восьмилетнюю девочку, получившую травмы в результате падения с четвертого этажа в Саратове, выписали из больницы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя в понедельник, 26 октября.

Отмечается, что сейчас девочка находится с отцом.

— С ребенком работают психологи, — пояснила Загородняя.

Она уточнила, что мать выписанной девочки и ее сестры была в разводе с их отцом. Кроме того, выяснилось, что в школе, где учится старшая дочь, к матери претензий не было. Также семья не состояла на учете в органах системы профилактики. Омбудсмен добавила, что младшая девочка пока остается в тяжелом состоянии.

По словам Загородней, отец хочет лишить женщину родительских прав и стать единственным опекуном девочек, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что жительница Саратова выкинула двух детей восьми и пяти лет из окна многоквартирного дома. После этого она попыталась свести счеты с жизнью. Всех троих после ЧП доставили в больницу. Была организована проверка по факту случившегося.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних лиц.

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