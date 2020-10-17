«Постоянно были срывы»: что известно об обстоятельствах трагедии с детьми в Саратове

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В субботу, 17 октября, в Саратове в доме № 60 по Новоастраханскому шоссе произошла трагедия. По предварительным данным, местная жительница выбросила двух дочерей пяти и восьми лет из окна, после чего ножом ранила себя. По факту произошедшего следственные органы Саратова возбудили дело. «Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцами случившегося и выяснила, что могло стать причиной такого поступка саратовчанки.

Как рассказала нашему корреспонденту жительница Заводского района Саратова Ольга Петрова (имя и фамилия изменены по просьбе человека — прим. «ВМ»), женщину, которая выбросила своих дочерей из окна, зовут Татьяной. Вот уже несколько лет она сама растит и воспитывает дочерей.

— Девчонки у нее всегда опрятные, как мне известно, ходят в школу искусств, занимаются танцами. То есть дети ухоженные, не лишены внимания и не брошены на произвол, — уточнила Петрова.

Но вот сама Татьяна, по словам собеседницы издания, после того, как рассталась с отцом детей, сильно изменилась.

— Вроде как молодая девушка, всего-то 39 лет, но ее соседка сказала мне, что у нее были постоянно срывы. Таня ругалась с родными, муж ее практически по миру пустил, хотел отобрать жилье. Все время делили имущество, и на этой почве, видимо, у нее начались проблемы психологического характера. Она все время сидела на успокоительных. Может, из-за этих таблеток ей в голову такие дурные мысли и пришли — детей из окна выпустить. Вообще что-то ненормальное должно в голове у человека происходить, чтобы решиться на такой поступок, — посетовала Петрова.

Как рассказала женщина, после того, как мать выкинула детей из окна, она тоже хотела выпрыгнуть, но ее спас кто-то из родственников, находящийся в тот момент в квартире.

— Говорят, что это мог быть отец Тани, который к ней часто захаживал, но вот точно не могу это утверждать. После случившегося приехала полиция и скорая, детей увезли в больницу, ее саму тоже госпитализировали, она находилась без сознания. Мне сказали, что все живы, слава огу, но детишки в очень тяжелом состоянии, мы так надеемся, что все трое выкарабкаются, — добавила Петрова.

На месте трагедии продолжают работать правоохранители. К расследованию дела подключены наиболее опытные криминалисты и следователи регионального СК. Экспертами проводится осмотр места происшествия. Как отметили в Следственном комитете, специалисты досконально исследуют возможные условия и причины, которые могли привести к трагедии.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», состояние двух девочек оценивается врачами как стабильно тяжелое. У матери непроникающее ранение.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил организовать проверку по данному факту. Также глава региона призвал принять меры, чтобы пострадавшие получили экстренную медицинскую помощь.

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