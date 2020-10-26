Журналист Антон Красовский станет продюсером новых YouTube-шоу

Фото: youtube.com / RT на русском

Журналист и общественный деятель Антон Красовский присоединился к команде телеканала RT. Он станет генеральным продюсером новых YouTube-шоу на русском языке.

До этого Антон Красовский уже создал цикл документальных фильмов «Эпидемия».

Сам Красовский отметил важность того, что контент будет создаваться именно для русскоговорящего зрителя.

— Мне действительно кажется важным, чтобы холдинг занимался не только иностранным зрителем, но и нашим собственным, русскоговорящим, русскоязычным, попросту говоря, русским человеком. Я надеюсь, что вместе у нас получится что-то довольно впечатляющее, — сказал журналист.

Читайте также: Остались молоды навечно. Подвиг подольских курсантов воплотили в кино