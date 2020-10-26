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Полезных насекомых стали чаще встречать на деревьях Москвы из-за мер против COVID
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Полезных насекомых стали чаще встречать на деревьях Москвы из-за мер против COVID

Вероника Кузьминова

Город

Ограничительные меры во время пандемии коронавируса увеличили количество насекомых-энтомофагов на зеленых насаждениях Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Увеличенное количество жуков специалисты связывают со сниженной антропогенной нагрузкой во время COVID-ограничений.

— По результатам мониторинга зеленых насаждений на площадках постоянного наблюдения отмечено повышение встречаемости полезных насекомых-энтомофагов: разных видов жуков, в том числе жуков-пожарников, а также пауков и уховерток, — цитирует пресс-службу департамента РИА Новости.

Насекомых-энтомофагов встречали на каштанах, липах и вязах.

Насекомые-энтомофаги — чаще всего хищники. Они питаются вредными насекомыми. Полностью уничтожить вредителей им не удается, но число таких насекомых значительно снижается. Это помогает избавить дерево от опасности.

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