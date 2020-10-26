Жителей многоэтажки на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за пожара

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

1-й Вольская улица, дом 15, корпус 1 Карта всех событий

Порядка 13 человек эвакуировали из многоэтажного дома на юго-востоке столицы, в котором загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание началось на третьем этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. С ним удалось справиться к 16:22. Пожарные спасли трех человек — жильца сгоревшей квартиры и двух его соседей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что шестерых человек спасли во время пожара, который произошел на третьем этаже жилого дома в центре Москвы. Людей эвакуировали с помощью подъемных механизмов.

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