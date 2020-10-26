ЦСКА вышел на вторую строчку в РПЛ после победы над «Арсеналом»

Фото: Официальный Twitter-аккаунт ЦСКА / @pfc_cska

Московский ЦСКА с большим отрывом выиграл в матче с тульским «Арсеналом» в понедельник, 26 октября. Армейцы поднялись на вторую строчку в рейтинге Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел в рамках 12-го тура и закончился со счетом 5:1 в пользу ЦСКА. На 45-й минуте судья назначил пенальти в ворота Тулы. Его реализовал Федор Чалов. Два раза среди армейцев отличился Никола Влашич — на 50-й и 58-й минуте.

Два гола в ворота «Арсенала» также забили Арнор Сигурдссон и Иван Обляков — на 86-й и 87-й минуте. Перед этим отличился футболист «Арсенала» Лука Джорджевич — это был единственный гол тульской команды.

Напомним, турнирную таблицу РПЛ после победы над «Краснодаром» возглавляет «Спартак».

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