Более 5 тысяч ключей от новых квартир получат обманутые дольщики в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе беседы с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным обсудил проблемы обманутых дольщиков и пути решения данных проблем, пишет «Радио 1».

Сообщается, что до конца 2020 года в регионе введут в эксплуатацию 36 многоквартирных домов, жители Подмосковья получат на руки пять тысяч ключей от новых квартир.

— Наша задача — достроить как можно больше проблемных объектов или сделать так, чтобы люди получили справедливую компенсацию, — заявил губернатор.

Он отметил, что в настоящее время подмосковные власти активно работают вместе с федеральным правительством, в планах заложена задача решить проблему всех дольщиков Подмосковья до 2023 года.

Ранее ФАН писало, что обманутые дольщики смогут повторно использовать средства материнского капитала, несмотря на получение компенсации вместо готового жилья. Вернуть материнский капитал можно будет без обращения в судебные инстанции.

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