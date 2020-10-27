Еще 20 домов по программе реновации строят на севере Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Северном административном округе столицы строят еще 20 домов в рамках программы реновации, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего в САО планируют построить 514 домов общей площадью 1,78 миллиона квадратных метров. В ходе реализации программы реновации в округе уже ввели в эксплуатацию десять домов.

Как отметил Рафик Загрутдинов, для местных жителей создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. Общественные пространства благоустроят, во дворах оборудуют места для отдыха, детские и спортивные площадки. Также обновят инженерные коммуникации и дорожно-транспортную инфраструктуру, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве по программе реновации расселят 251 дом.

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