Посольство России в США прокомментировало ограничения по визам для журналистов

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В посольстве России в США прокомментировали инициативу американских властей ввести ограничения по визам, выдаваемым иностранным журналистам.

24 октября Министерство внутренней безопасности США предложило изменить правила выдачи американских виз ряду категорий иностранных граждан, в том числе сотрудникам средств массовой информации. В ведомстве полагают, что для «уменьшения числа случаев мошенничества и усиления национальной безопасности» необходимо ограничить продолжительность пребывания этих лиц на территории Соединенных Штатов. По действующим правилам они могут оставаться в США, пока соблюдены цели и условия приезда.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что предлагаемые ограничения осложнят профессиональную деятельность иностранных журналистов в Соединенных Штатах и помешает последовательно освещать события, поскольку сотрудникам СМИ придется по истечении определенного срока покидать территорию США для получения новой визы.

Усложнение процедуры в посольстве РФ считают неоправданным. Дипломаты указывают, что «создание искусственных барьеров для нормальной работы иностранных журналистов не соотносится с понятиями свободы слова и равного доступа к информации».

В дипмиссии подчеркивают, что данные шаги американских властей «исходя из действующего в международных отношениях принципа взаимности, предлагаемые МВБ меры могут отрицательно сказаться на работе американских репортеров за рубежом», говорится в заявлении на официальном сайте посольства РФ в США.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что ряду российских экспертов, которые должны отправиться в Нью-Йорк для участия в комитетах генеральной ассамблеи ООН, не выдают визы. По словам дипломата, Москва «старается направлять» на дискуссии своих специалистов, но из-за отказа другой стороны сотрудничать это получается с переменным успехом.

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