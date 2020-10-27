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Аналитики определили самый раздражающий вид рекламы
Фото: pexels.com / JESHOOTS.com

Аналитики определили самый раздражающий вид рекламы

Татьяна Плотникова

Общество

Жителей России больше всего раздражает реклама, затрагивающая личное пространство. К такому выводу пришли в международной консалтинговой компании Deloitte по результатам исследования «Медиапотребление в России – 2020».

Аналитики подсчитали соотношение долей тех, кто положительно и нейтрально относится к определенному рекламному формату, и тех, кто относится к нему отрицательно. Полученный показатель получил название «индекс лояльности к рекламе».

Самое низкое значение индекса оказалось у рекламы в форме телефонных звонком (минус 26 процентов). Аутсайдерами стали также мобильные рассылки (минус девять процентов), рассылка по электронной почте (минус шесть процентов), реклама на интернет-сайтах (минус четыре процента), реклама в социальных сетях (минус три процента).

Наиболее лояльно опрошенные россияне отнеслись к наружной рекламе (11 процентов), к поисковой рекламе (шесть процентов) и рекламе в печатных средствах массовой информации (шесть процентов).

Наиболее полезной участники исследования сочли телевизионную рекламу (18 процентов). Положительных отзывов удостоилась также поисковая реклама (три процента). Все прочие форматы получили отрицательные оценки.

Как поясняет партнер Deloitte Ольга Табакова, итоги исследования говорят о перенасыщении рекламой, особенно в интернете.

— Яркая и громкая реклама в аудио- и видеоконтенте вызывает скорее негативные эмоции, а большое количество различных рекламных баннеров в интернет-ресурсах делает восприятие затрудненным, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее московский психолог рассказал, как справляться с информационной перегрузкой.

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