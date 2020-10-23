Столичный психолог рассказал, как справляться с информационной перегрузкой

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С развитием технологий и переходом от индустриального к информационному обществу наша жизнь во многом упростилась. Но, как говорится, нет худа без добра, и процесс повлек за собой и негативные последствия. Одним из них стала информационная перегрузка. Суть переизбытка новостного материала заключается в том, что человек физически не может воспринимать такое огромное количество полезной (и не очень) информации. О том, как справиться с информационной перегрузкой, рассказывает психолог семейного центра «Алтуфьево» Антон Демаков.

Баланс труда и отдыха — путь к продуктивности

— В своей практике я часто вижу как взрослых, так и детей, которые страдают от перенасыщения сообщениями извне. Ко мне на консультацию недавно приходила девушка, которая всерьез не могла концентрироваться на чем-то, не умела отдыхать. Ее работа полностью связана с компьютером. Она целыми днями ищет информацию, перерабатывает ее и делает из этого материалы. В итоге все это вылилось в нервные срывы и бессонницу, — рассказывает психолог.

В ходе консультации Анне было предложено ограничить качество и объем информации, который ей поступал ежедневно, сделать выборку и отписаться от ненужной рассылки и рекламы, а также один день в неделю полностью отказаться от ноутбука и телефона. Сейчас девушка продолжает посещать консультации психолога, но прогресс уже наблюдается. Анна научилась соблюдать баланс труда и отдыха.

Причины информационной перегрузки:

Хочу все знать. Сейчас в интернете при желании можно очень многому научиться. И большинство людей целыми днями сидят и поглощают новый материал, не давая себе отдохнуть.

Неумение принять решение. В поисках ответов на свои вопросы взрослые и дети тратят огромное количество времени на различных форумах. Запросы могут быть самыми разными: как вылечить насморк, сохранить семью или понравиться объекту обожания. Во всех этих случаях эффективнее было бы обратиться к профессионалам.

Тайм-менеджмент. Неумение организовывать свое время и отделять личную жизнь от работы тоже приводит к информационной перегрузке.

Отсутствие нормального отдыха. Многие думают, что просмотр смешного ролика в интернете или историй друзей в «Инстаграме» — это отдых, но, увы, это не так. Отдых — это в первую очередь полноценный сон и смена деятельности.

Если вы начнете больше времени уделять нормальному сну, отделять полезную информацию от ненужной, осознаете грань между личной жизнью и работой, то таких проблем, как информационная перегрузка, не будет.

— Чтобы перестройка не была резкой, а ваш мозг не стрессовал, вы можете разделить свое время следующим образом: 45 минут работаете, ни на что не отвлекаясь, потом 15 минут отдыхаете, убрав подальше телефон и рабочие дела. После этого можно вернуться к прежнему процессу, — комментирует психолог.

Если вы будете испытывать трудности, запишитесь на консультацию к профессиональным психологам. Специалисты «Моего семейного центра» в кратчайшие сроки окажут вам помощь. Любите себя и будьте здоровы.

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