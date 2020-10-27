Общественники предложили создать в России «туристическое такси»
Общероссийское объединение пассажиров выступило с инициативой создания в России нового сервиса — «туристического такси».
В обращении на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой авторы инициативы предлагают создать автоматизированные точек вызова такси даже при отсутствии связи, установив такие точки в популярных туристических местах.
Также предлагается разработать специальный обучающий курс для водителей такси, после прохождения которого они смогут рассказывать пассажирам о местных достопримечательностях и проводить экскурсии, выполняя функции гида.
Финансирование предложенных мероприятий в Общероссийском объединении пассажиров предлагают осуществлять за счет средств, выделенных на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Объем финансирования не уточняется.
При этом вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков полагает, что затраты на создание «туристического такси» могут составить от 300 миллионов до одного миллиарда рублей.
В Ростуризме пока не прокомментировали инициативу Общероссийского объединения пассажиров, пишут «Известия».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной системы в Москве, отметив, что с каждым годом все больше жителей столицы пользуются общественным транспортом, каршерингом и такси.
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