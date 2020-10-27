Общественники предложили создать в России «туристическое такси»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Общероссийское объединение пассажиров выступило с инициативой создания в России нового сервиса — «туристического такси».

В обращении на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой авторы инициативы предлагают создать автоматизированные точек вызова такси даже при отсутствии связи, установив такие точки в популярных туристических местах.

Также предлагается разработать специальный обучающий курс для водителей такси, после прохождения которого они смогут рассказывать пассажирам о местных достопримечательностях и проводить экскурсии, выполняя функции гида.

Финансирование предложенных мероприятий в Общероссийском объединении пассажиров предлагают осуществлять за счет средств, выделенных на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Объем финансирования не уточняется.

При этом вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков полагает, что затраты на создание «туристического такси» могут составить от 300 миллионов до одного миллиарда рублей.

В Ростуризме пока не прокомментировали инициативу Общероссийского объединения пассажиров, пишут «Известия».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной системы в Москве, отметив, что с каждым годом все больше жителей столицы пользуются общественным транспортом, каршерингом и такси.

Читайте также: Роспотребнадзор выявил массовые нарушения COVID-мер в машинах столичного такси