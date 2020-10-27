Актриса Ивакова предсказала человечеству новую эпидемию и экологическую катастрофу в 2027 году

Фото: instagram.com/maria_ivakova

Актриса Мария Ивакова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала предсказания на 2027 год. Она предложила несколько вариантов развития событий на Земле, отвечая на вопрос подписчика.

— На эти даты 26-27 очень много всяких предсказаний. Даю на выбор: еще одна эпидемия, мощнее, чем корона, глобальная экологическая катастрофа, наводнение, — предположила актриса.

Она также рассказала, что поможет избежать подобного развития событий.

— Есть вероятность, что все будет хорошо, но только если мы резко все станем осознанными, перестанем ныть, будем меньше потреблять, и коллективное бессознательное вырулит в позитивное русло, — написала Мария Ивакова.

Фото: instagram.com/maria_ivakova

Кроме того, девушка поделилась своими планами на случай конца света. Так, она планирует завести ферму, вести хозяйство, собирать травы и заниматься йогой.

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