Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Назван способ восстановить обоняние после коронавируса
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Назван способ восстановить обоняние после коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев рассказал, что для восстановления обоняния после коронавируса необходимо открыть доступ воздуха к нервным окончаниям, находящимся в носу.

По словам медика, пациентам нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли и постоянно орошать полость носа, например, раствором с морской солью. Кроме того, необходимо обеспечить влажность воздуха в помещении.

Врач порекомендовал употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Также переболевшим нужно уделить внимание питанию, пить воду в нужном количестве и исключить курение и алкоголь.

— В качестве лечения тут стоит проводить «туалет полости носа» — обработка носа солевыми растворами, гигиена. Второй момент — применение препаратов, которые называются «топические стероиды» — гормоны, задача которых — оставаться в полости носа, — цитирует Абдулло Ходжаева «РБК».

Он добавил, что эти стероиды не всасываются в кровь, не вызывают привыкания, снимают отек и улучшают доступ к рецепторам.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав обновил рекомендации по профилактике коронавируса

вкускоронавируспотеря обоняния
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Все мнения
О проекте