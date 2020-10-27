Назван способ восстановить обоняние после коронавируса

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Врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев рассказал, что для восстановления обоняния после коронавируса необходимо открыть доступ воздуха к нервным окончаниям, находящимся в носу.

По словам медика, пациентам нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли и постоянно орошать полость носа, например, раствором с морской солью. Кроме того, необходимо обеспечить влажность воздуха в помещении.

Врач порекомендовал употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Также переболевшим нужно уделить внимание питанию, пить воду в нужном количестве и исключить курение и алкоголь.

— В качестве лечения тут стоит проводить «туалет полости носа» — обработка носа солевыми растворами, гигиена. Второй момент — применение препаратов, которые называются «топические стероиды» — гормоны, задача которых — оставаться в полости носа, — цитирует Абдулло Ходжаева «РБК».

Он добавил, что эти стероиды не всасываются в кровь, не вызывают привыкания, снимают отек и улучшают доступ к рецепторам.

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