Ученые объяснили, как спорт помогает бороться с раком

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Ученые медики из Каролинского института в Швеции провели исследование, которое показало, что у онкологических больных, которые выполняют физические нагрузки, прогноз значительно оптимистичнее, чем у тех, кто спортом не занимается. Данная работа была опубликована в зарубежном издании eLife.

— Упражнения имеют широкий спектр эффектов. В моделях на животных повторяющиеся физические нагрузки снижают прогрессирование злокачественной опухоли, а с клинической точки зрения упражнения способны улучшить прогноз для онкологических больных, — сказано в сообщении.

По словам ученых, одной из отличительных особенностей раковых клеток является их возможность скрываться от обнаружения иммунной системой, что в некоторых случаях может помешать организму самостоятельно справиться с болезнью.

Чтобы разобраться, как занятия спортом способствуют иммунной системе противостоять росту опухолей, шведские медики провели эксперимент на грызунах. Мышей разбили на две группы: первая крутилась в колесе, а вторая ничем не занималась. В итоге, по сообщению ученых, у тех подопытных, которые занимались физической активностью, рост опухоли замедлялся в связи с определенным типом иммунных клеток под названием CD8+ и T-клеток, циркулирующих в крови.

В заключение старший научный сотрудник Каролинского института Хелен Рундквист сделала вывод о том, что физические упражнения влияют на выработку нескольких молекул и метаболитов, которые активируют иммунные клетки, борющиеся с раком, тем самым подавляя рост опухолей.

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