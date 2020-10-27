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Британские врачи сообщили об успешном испытании вакцины против рака
Фото: pexels.com/ThisIsEngineering

Британские врачи сообщили об успешном испытании вакцины против рака

Виктория Родимкина

Здоровье

Ученые из лондонского Института Фрэнсиса Крика сообщили об успешном проведении первых клинических испытаний новой вакцины, которую можно будет использовать для профилактики нескольких видов онкологических заболеваний.

Испытаний вакцины против рака легких, кишечника и поджелудочной железы проводились на мышах и показали свою эффективность, сообщает Diario Libre.

В составе вакцины — фрагмент белка, который вырабатывают злокачественные клетки, а также антитела, помогающие препарату достичь дендритных клеток. Благодаря этим клеткам иммунная система способна опознавать и уничтожать раковые клетки.

Доктор Рэйчел Амблер заявила, что вакцина замедляет рост опухолей у мышей. Она отметила, что при использовании этого препарата для профилактики опухоли не появлялись в течение долгого времени.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», специалисты в области медицины с каждым годом отмечают тревожную тенденцию: рак груди «молодеет». По этой причине международное маммологическое сообщество приняло новые рекомендации: теперь регулярную маммографию полагается делать женщинам с 35 лет.

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