Ученые спрогнозировали новую вспышку коронавирусной инфекции в мире
Американские ученые сообщили о том, что текущая ситуация с коронавирусом может обостриться этой зимой, передает издание Nature.
По словам специалистов, новая вспышка инфекции будет связана с рядом факторов. По их мнению, в связи с наступлением холодов, люди будут чаще взаимодействовать с плохой вентиляцией. Вторым фактором стал тот факт, что холод и сухой воздух, а также отсутствие прямых солнечных лучей создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса.
Микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии сообщил, что у данного вируса только начнется период расцвета, и людей ожидает не самое легкое и приятное время. Кроме того, ученые предполагают, что зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.
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