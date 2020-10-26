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Ученые спрогнозировали новую вспышку коронавирусной инфекции в мире
Фото: «Вечерняя Москва»

Ученые спрогнозировали новую вспышку коронавирусной инфекции в мире

Захар Чайченко

Здоровье

Американские ученые сообщили о том, что текущая ситуация с коронавирусом может обостриться этой зимой, передает издание Nature.

По словам специалистов, новая вспышка инфекции будет связана с рядом факторов. По их мнению, в связи с наступлением холодов, люди будут чаще взаимодействовать с плохой вентиляцией. Вторым фактором стал тот факт, что холод и сухой воздух, а также отсутствие прямых солнечных лучей создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса.

Микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии сообщил, что у данного вируса только начнется период расцвета, и людей ожидает не самое легкое и приятное время. Кроме того, ученые предполагают, что зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.

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