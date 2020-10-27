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Власти Москвы рассказали о развитии спорта в столице
Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

Власти Москвы рассказали о развитии спорта в столице

Юлия Ямпольская

Город

Более 40 процентов жителей столицы занимаются спортом. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он отметил, что в столице находится свыше 22,2 тысячи спортивных объектов.

— Более 2,5 миллиона москвичей посещают спортивные мероприятия, в 6,5 раз увеличилось количество универсальных тренажерных городков, в том числе воркаут, за последние 10 лет, — цитирует Фурсина РИА Новости.

Глава департамента также добавил, что в стране мало занимаются производством спортивного оборудования и инвентаря.

— К сожалению, Россия не занимает ведущее место с точки зрения объемов инвестиций в спорт, хотя Москва занимает пятое место по объемам инвестиций в SportTech 2015-2019 годов, — заключил Фурсин.

Ранее столичный бизнес-омбудсмен предложила ввести кешбэк на фитнес-услуги. Она отметила, что предлагает ввести кешбэк по примеру туристического, который задействовали в 2020 году для тех, кто путешествует по России.

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СпортАлексей ФурсинМосква
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