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Столичный бизнес-омбудсмен предложила ввести кешбэк на фитнес-услуги
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Столичный бизнес-омбудсмен предложила ввести кешбэк на фитнес-услуги

Юлия Ямпольская

Город

Кешбэк на фитнес-услуги для потребителей предложила ввести уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе аппарата бизнес-омбудсмена.

Она отметила, что предлагает ввести кешбэк по примеру туристического, который задействовали в 2020 году для тех, кто путешествует по России.

По словам Минеевой, после карантина этой весной в Москве не открылось 20 процентов фитнес-клубов.

— В связи с длительным восстановлением отрасли предлагаю продлить федеральные меры поддержки для отрасли, в рамках которых предприятиям пострадавших отраслей предоставлялись льготные кредиты под ноль процентов на сохранение занятости, а также рассмотреть возможность полного освобождения арендодателей, снизивших арендную плату, от налога на имущество и земельного налога арендодателей, — цитирует бизнес-омбудсмена ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил ввести налоговый вычет для занимающихся физкультурой. В настоящее время социальные налоговые вычеты предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств, оплачивает обучение, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни. Теперь подобные меры предлагаются ввести для тех, кто занимается физкультурой и спортом.

Читайте также: В Госдуме отреагировали на предложение ввести налоговый вычет для занимающихся спортом

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