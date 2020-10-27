Муфтий Чечни назвал Макрона «врагом человечества»

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон начал «заранее проигрышное шествие на ислам», которое может спровоцировать человеческие жертвы. Об этом заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, его слова опубликовали на странице в Instagram Духовного управления мусульман Чечни.

— Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами, — сказал муфтий Чечни.

По его словам, Макрон самостоятельно разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь.

— Ты враг человечества и всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей, — заявил Межиев, обращаясь к президенту Франции.

Он добавил, что Макрон должен был осудить действия погибшего профессора, а он вместо этого сделал из него «национального героя».

На днях Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. По словам французского лидера, это будет сделано «во имя свободы слова».

Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такое заявление стало реакцией на высказывания главы Пятой республики об исламе в связи с терактом в парижском пригороде, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После произошедшего жесткого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.

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