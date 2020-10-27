Муфтий Чечни назвал Макрона «врагом человечества»
Президент Франции Эммануэль Макрон начал «заранее проигрышное шествие на ислам», которое может спровоцировать человеческие жертвы. Об этом заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, его слова опубликовали на странице в Instagram Духовного управления мусульман Чечни.
— Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами, — сказал муфтий Чечни.
По его словам, Макрон самостоятельно разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь.
— Ты враг человечества и всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей, — заявил Межиев, обращаясь к президенту Франции.
Он добавил, что Макрон должен был осудить действия погибшего профессора, а он вместо этого сделал из него «национального героя».
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✅Советник Главы ЧР, Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев выступил с заявлением в связи с поручением Президента Франции Эммануэля Макрона повесить карикатуры на величайшего из людей Пророка Мухаммада ﷺ на все правительственные здания страны. Макрон, преследуя западные либеральные взгляды на все, что связано с духовной жизнью общества, религией, ушел далеко от общечеловеческих ценностей. Макрон - это лицо Запада, где неприемлемы традиционные ценности, тем более Ислам. Вместо того чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал на что он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного Всевышним АллахIом, начал свое заранее проигрышное шествие на Ислам. Более того он дал поручение повесить карикатуры на величайшего из людей Пророка Мухаммада ﷺ на все правительственные здания на территории страны. Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на Ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами. Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего Пророка ﷺ, оскорбляешь всех Пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего АллахIа, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдо ценностях мульти либерализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя и тебе не избежать Гнева Творца. Что вы себе позволяете? Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь! Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора "национальным героем".
Публикация от ДУМ ЧР (@dumchr)
На днях Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. По словам французского лидера, это будет сделано «во имя свободы слова».
Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такое заявление стало реакцией на высказывания главы Пятой республики об исламе в связи с терактом в парижском пригороде, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После произошедшего жесткого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.
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