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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку
Фото: instagram.com/bykovskaia.tatiana

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку

Виктория Родимкина

Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская покинула пост в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили в правительстве региона во вторник, 27 октября.

Уточняется, что министр покинула пост по собственному желанию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соответствующее распоряжение.

Кроме того, с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону уволили Надежду Левицкую, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов ростовской городской больницы № 20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Власти города опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в больнице не было выявлено. Областной росздравнадзор и горздрав начали проверку. В Кремле назвали тревожной информацию о возможной смерти пациентов на ИВЛ. Там сообщили, что данные проверят.

Читайте также: В Ростове-на-Дону проверят данные о смерти пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Ростовская областьотставказдравоохранение
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