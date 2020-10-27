Псевдоцелительница обокрала 87-летнюю пенсионерку в Москве

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Сотрудники полиции в столице задержали псевдоцелительницу, ее сына и их общего знакомого, подозреваемых в краже у пенсионерки. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уточняется, что фигурантов обнаружили в городе Люберцы. При обыске по месту проживания у них изъяли похищенные ценности. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Накануне 87-летняя жительница Москвы рассказала, что на выходе из поликлиники встретила неизвестную, которая убедила пенсионерку, что ее болезни связаны с наведенной порчей.

— Пожилая женщина привела незнакомку к себе в квартиру и согласилась провести магический обряд. Для этого якобы требовалось собрать все имеющиеся дома деньги и ювелирные изделия, завернуть их в платок, положить под подушку и на полчаса выйти на улицу. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила сверток и вместе с хозяйкой покинула жилище, — уточнила Волк.

Ранее сообщалось, что столичная полиция задержала подозреваемого в краже 600 тысяч рублей с банковского счета своего знакомого. Следствие выяснило, что злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался удобным моментом, когда хозяин квартиры отошел в другую комнату, оставив смартфон без присмотра. Тогда он с помощью мобильного приложения украл деньги.

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