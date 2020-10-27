Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Псевдоцелительница обокрала 87-летнюю пенсионерку в Москве
Фото: depositphotos.com

Псевдоцелительница обокрала 87-летнюю пенсионерку в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Сотрудники полиции в столице задержали псевдоцелительницу, ее сына и их общего знакомого, подозреваемых в краже у пенсионерки. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уточняется, что фигурантов обнаружили в городе Люберцы. При обыске по месту проживания у них изъяли похищенные ценности. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Накануне 87-летняя жительница Москвы рассказала, что на выходе из поликлиники встретила неизвестную, которая убедила пенсионерку, что ее болезни связаны с наведенной порчей.

— Пожилая женщина привела незнакомку к себе в квартиру и согласилась провести магический обряд. Для этого якобы требовалось собрать все имеющиеся дома деньги и ювелирные изделия, завернуть их в платок, положить под подушку и на полчаса выйти на улицу. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила сверток и вместе с хозяйкой покинула жилище, — уточнила Волк.

Ранее сообщалось, что столичная полиция задержала подозреваемого в краже 600 тысяч рублей с банковского счета своего знакомого. Следствие выяснило, что злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался удобным моментом, когда хозяин квартиры отошел в другую комнату, оставив смартфон без присмотра. Тогда он с помощью мобильного приложения украл деньги.

Читайте также: Грузовой рефрижератор за пять миллионов рублей похитили на востоке Москвы

московская пенсионеркаМосквакража
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Все мнения
О проекте