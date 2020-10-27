Депздрав: Онлайн-стажировки пройдут 150 столичных врачей до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

До конца 2020 года 150 столичных медиков пройдут стажировки в онлайн-формате с зарубежными экспертами. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.

Образовательную программу проведут специалисты из ведущих клиник Испании, Германии, Великобритании, Канады и Израиля.

— В этом году в ней примут участие столичные радиологи, урологи, детские аллергологи, хирурги, кардиологи, онкологи и медицинские сестры. Образовательный интенсив проведут эксперты зарубежных клиник: St Thomas hospital London, Ospedale Clínic Barcelona, Toronto hospital и другие, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на данный момент стажировки прошли более 40 врачей и старших медсестер, которые работают вБоткинской больнице, ГКБ №15 имени Филатова, ГКОБ №1, детской больнице имени Филатова, Морозовской больнице, ДГП №94, передает агентство городских новостей «Москва».

— Ранее столичные специалисты уже приезжали в эти госпитали и знакомились с лучшими практиками зарубежных коллег в очной форме. Цифровые стажировки предоставляют медицинским работникам уникальную возможность в режиме онлайн получить новые знания, развить компетенции и приобрести профессиональные знакомства, — говорится в материале.

Дистанционный формат позволяет не прерывать программу стажировок из-за пандемии коронавируса.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Москве создан большой запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Отмечается, что в их число входят лекарства с такими международными непатентованными наименованиями, как азитромицин, фавипиравир, гидроксихлорохин, риамиловир, амоксициллин + клавулановая кислота, левофлоксацин и другие.

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