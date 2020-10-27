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Сергей Собянин: Переселение жителей Черемушек по реновации начнется до конца года
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сергей Собянин: Переселение жителей Черемушек по реновации начнется до конца года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Гарибальди Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, который был построен по программе реновации в районе Черемушки. Он отметил, что городская программа реновации проходит в плановом режиме.

По словам главы города, в 2020 году должны сдать два дома, после чего начнется волновое переселение жителей.

— На месте снесенных домов будут строиться новые дома. К сожалению, стартовых домов еще не так много, и мы ищем возможности ускорить реновацию. <...> Поздравляю, надеюсь, что вы к новому году въедете и будет новоселье на Новый год, — заявил мэр столицы.

Собянин уточнил, что на данный момент в Черемушках построили 67 домов. Более 260 домов находятся на этапах проектирования и строительства. Также глава города рассказал об отсутствии проблем и торможения по реновации.

— Будем делать максимально, насколько это возможно, быстро строить, сдавать дома. Проблема всегда только в том, чтобы разогнать эту волну, определить стартовые площадки. На этих стартовых площадках построить первые дома, потом вторые, третьи дома. И вот в три–четыре волны должны уложиться, для того чтобы нам закончить в плановые сроки, — подчеркнул Собянин.

Известно, что в программу реновации в Черемушках входят 119 пятиэтажек. Более 24 тысяч жителей должны переехать в новое жилье. Отмечается, что в новом доме на улице Гарибальди 90 квартир, передает агентство городских новостей «Москва».

На первом этаже там расположили нежилые помещения для магазинов, служб быта и прочих объектов обслуживания горожан. Детскую площадку во дворе оборудовали резиновым покрытием. Также около дома обустроили паркинг на 31 место.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о реализации программы реновации в Капотне. В соответствии с распоряжением снесут неиспользуемое нежилое здание по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21, которое на данный момент находится в собственности правительства Москвы.

Читайте также: Еще 20 домов по программе реновации строят на севере Москвы

ЧеремушкиреновацияСергей Собянин
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