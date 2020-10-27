Сергей Собянин: Переселение жителей Черемушек по реновации начнется до конца года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Гарибальди Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, который был построен по программе реновации в районе Черемушки. Он отметил, что городская программа реновации проходит в плановом режиме.

По словам главы города, в 2020 году должны сдать два дома, после чего начнется волновое переселение жителей.

— На месте снесенных домов будут строиться новые дома. К сожалению, стартовых домов еще не так много, и мы ищем возможности ускорить реновацию. <...> Поздравляю, надеюсь, что вы к новому году въедете и будет новоселье на Новый год, — заявил мэр столицы.

Собянин уточнил, что на данный момент в Черемушках построили 67 домов. Более 260 домов находятся на этапах проектирования и строительства. Также глава города рассказал об отсутствии проблем и торможения по реновации.

— Будем делать максимально, насколько это возможно, быстро строить, сдавать дома. Проблема всегда только в том, чтобы разогнать эту волну, определить стартовые площадки. На этих стартовых площадках построить первые дома, потом вторые, третьи дома. И вот в три–четыре волны должны уложиться, для того чтобы нам закончить в плановые сроки, — подчеркнул Собянин.

Известно, что в программу реновации в Черемушках входят 119 пятиэтажек. Более 24 тысяч жителей должны переехать в новое жилье. Отмечается, что в новом доме на улице Гарибальди 90 квартир, передает агентство городских новостей «Москва».

На первом этаже там расположили нежилые помещения для магазинов, служб быта и прочих объектов обслуживания горожан. Детскую площадку во дворе оборудовали резиновым покрытием. Также около дома обустроили паркинг на 31 место.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о реализации программы реновации в Капотне. В соответствии с распоряжением снесут неиспользуемое нежилое здание по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21, которое на данный момент находится в собственности правительства Москвы.

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